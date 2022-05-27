Мэр Лозовой Сергей Зеленский в комментарии "Стране" заявил, что в результате последнего ракетного удара оккупантов на восстановление города предварительно нужны 800 миллионов гривен.

"Лозовской Дворец культуры полностью разрушен, вместе с аппаратурой. В мирное время там занимались более трех тысяч детей и было 56 "кружков" - танцы, библиотека, аэробика и другие. Восстановить его невозможно, только строить новый. Кроме того, последний ракетный удар со стороны оккупантов повредил 11 образовательных заведений (из них пять школ), 1000 домов и два медицинских учреждения", - объяснил он.

Также мэр рассказал о состоянии мирных жителей, которые были ранены в результате ракетного удара.

"В целом люди чувствуют себя нормально, уже выписались из больницы. Один человек в больнице в Харькове, у неё травмы средней тяжести - проникающая травма грудной клетки из-за разбитого стекла. Один раненный ребенок вместе с мамой тоже выписались и выехали из города", - уточнил Зеленский.

Помимо этого, по его словам, в Лозовой есть дефицит топлива. Однако в городе работает общественный транспорт без повышенных тарифов на проезд.

"Топлива в городе практически нет, возле заправок выстраиваются очереди. Приблизительная цена дизтоплива - 69 грн/л. В городе общественный транспорт работает, по району он ездит частично. Тарифы на проезд в общественном транспорте для людей мы не повышали, проезд по городу стоит 10 грн, для детей до 7 лет и льготников бесплатно, от 7 до 14 лет - 3 грн, для пенсионеров - 7 грн. В основном по городу ездят частные перевозчики - автобусы и микроавтобусы. Коммунального транспорта у нас нет", - сказал Зеленский.

Напомним, 20 мая в Лозовой под Харьковом российская ракета разбомбила дом культуры. Среди пострадавших - ребенок. Позже мы публиковали фото разрушенного дома культуры в Лозовой, где пострадала маленькая девочка.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.