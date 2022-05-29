Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков. Видео и фото с поездки главы государства опубликовал Офис президента.

Там он провёл в совещание о восстановлении домов и инфраструктуры, на котором присутствовал глава области Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов. На совещании он сказал, что город должен искать средства и проекты по восстановлению инфраструктуры самостоятельно, а страна выступит гарантом для кредиторов.

Также президент посетил разрушенные кварталы города вместе с Синегубовым и осмотрел разрушенное здание Харьковской областной администрации. После этого президент наградил военных, которые служат в Харькове и области.

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