Сегодня советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который ранее обвинил Германию в срыве темпов ленд-лиза и неудачах украинской армии на Донбассе, выложил видео, где, держа в руке картошку фри с национальными флагами, обратился к канцлеру Германии Шольцу. Мол, "Тут Украина пополняет ваш немецкий бюджет. А где наше оружие?"

На вопрос журналиста "Страны" - в курсе ли он, что на картошке флаг не Германии, а Бельгии, - Арестович ответил:

"А сосиски чьи?". И сам же ответил: "Баварские!"

Как писала "Страна", представители украинской власти открыто критикуют Германию из-за срывов поставок западного вооружения. Так, по данным Bild, Шольц и немецкое правительство более месяца блокируют поставки БМП Marder в Украину.

Посол Украины в Германии опубликовал фото улитки с одним патроном, чтобы потроллить ФРГ за ее военные поставки.

Президент Польши Анджей Дуда также обвинил Германию в нарушении обязательств по поставкам немецких танков взамен отправленных Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.