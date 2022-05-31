Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал позицию Джо Байдена по поводу поставок РСЗО в Украину фразой из фильма "Белое солнце пустыни": "Ребята, пулеметы я вам не дам".

Арестович заявил, что США не предоставят Украине дальнобойных тактических ракет, бьющих на 300 километров, но Киеву хватит и ракет, бьющих на 70 км.

По его словам, американцы вряд ли дадут больше 3-4 дивизионов систем ракет залпового огня (в каждом дивизионе 18 установок). Арестович считает, что этого хватит для того, чтобы вести контрбатарейную борьбу "на конкретных направлениях".

Как писала "Страна", 30 мая Байден заявил, что США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут долететь до территории России.

Между тем администрация президента США планирует предоставить Украине ракетные системы, способные поражать цели на расстоянии более 40 миль (64 км). Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.