Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что чтобы освободить район Лисичанска и Северодонецка, нужны 3-4 полноценных механизированных бригады.

Сегодня даже одна такая бригада для Украины - "на вес золота", заявил Арестович.

В отсутствии таких бригад он обвинил Германию. По словам советника Ермака, без немецких танков "Леопард" Киев не может сформировать мехбригады.

Ранее президент Польши Анджей Дуда обвинял федеральное правительство Германии в нарушении обещаний по обмену танками. Берлин заверил Варшаву, что даст ей танки "Леопард" взамен польских, которые поставляют в Украину. Но не сдержал слова.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.