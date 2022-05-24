Президент Польши Анджей Дуда обвинил федеральное правительство Германии в нарушении обещаний по обмену танками. Берлин заверил Варшаву, что даст ей танки Leopard взамен польских, которые поставляют в Украину. Но не сдержал слова.

Об этом сообщает Die Welt.

"ФРГ не сдержала обещание. И, честно говоря, мы очень разочарованы этим", - сказал Дуда в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы предоставили Украине большое количество танков, потому что считаем, что это наша ответственность как соседа", - добавил Дуда. По его словам, это ослабило собственный военный потенциал Польши и истощило военные запасы.

Именно поэтому Польша надеялась на поддержку со стороны НАТО, а также со стороны США и Германии.

"Большую часть нашего танкового арсенала в ВС Польши составляют немецкие танки типа "Леопард". Так что, если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену в виде танков, мы были бы очень счастливы", - сказал президент Польши. По его словам, такое обещание было дано, но не выполнено.

В целом федеральное правительство слишком мало делает для помощи Украине, считает Дуда.

"Прежде всего Украине должна помогать сама Германия. Украина действительно срочно нуждается в этой помощи", - резюмировал Дуда.

В апреле "Страна" писала о намерении ФРГ поставить в Украину 88 танков Leopard.

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