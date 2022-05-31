Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что россияне могут скоро объявить о захвате Северодонецка. Но при этом он дал понять, что соседний Лисичанск взять будет сложнее.

Об этом Арестович сказала в эфире Ютуб-канала "Фейгин Live".

По его словам, Лисичанск находится на более высоком берегу Северского Донца и у него есть связь с "большой землей".

"Насчет Лисичанска мы посмотрим", - прокомментировал советник Ермака. Он также добавил, что в городских боях в Северодонецке ВСУ "истощают" российскую армию.

Ранее Арестович говорил, что чтобы освободить район Лисичанска и Северодонецка, нужны 3-4 полноценных механизированных бригады.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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