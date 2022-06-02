Ситуация вокруг войны в Украине может привести к энергетическому кризису "в стиле 1970-х годов" или даже масштабнее. Цены на энергоносители могут вырасти до космических масштабов.

Об этом пишет CNN.

Нынешние и бывшие чиновники в сфере энергетики заявляют об обеспокоенности тем, что вторжение России в Украину после нескольких лет недофинансирования энергетического сектора привело к кризису, который будет соперничать с нефтяными кризисами 1970-х и начала 1980-х годов или даже превзойдет их.

Причем, в отличие от тех двух кризисов, приведших к резкому скачку цен на нефть, теперь дело не только в нефти.

"Теперь у нас одновременно нефтяной кризис, газовый кризис и кризис электроэнергии", — сказал Фатих Бироль, глава наблюдательной группы Международного энергетического.

"Этот энергетический кризис намного масштабнее нефтяных кризисов 1970-х и 1980-х годов. И, вероятно, это продлится дольше", – добавил он.

Издание предупреждает, что цены могут продолжить расти до неприемлемого уровня, поскольку Европа пытается отказаться от российской нефти и, возможно, газа. Дефицит поставок может привести к трудному выбору в Европе, включая нормирование.

Джо Макмонигл, генеральный секретарь Международного энергетического форума, заявил, что согласен с этим удручающим прогнозом МЭА.

"У нас есть серьезная проблема во всем мире, и я думаю, что политики только начинают осознавать это. Это что-то вроде идеального шторма", — сказал Макмонигл.

"Это кризис, к которому мир совершенно не готов", — говорит и Роберт Макнелли, бывший советник бывшего президента США Джорджа Буша-младшего по энергетике.

Отметим, что несмотря на санкции в апреле экспорт нефти из России вырос почти до довоенного уровня.

В частности, потому что Индия наращивает закупку дешевой российской нефти и перепродает нефтепродукты в Европу.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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