Индия продолжает хорошо зарабатывать на российской нефти, пока Запад вводит эмбарго и ограничивает поставки. Переработанные российские нефтепродукты Нью-Дели продает, в том числе, и Европе.

Об этом пишет Reuters.

Частные индийские нефтеперерабатывающие заводы, такие как Reliance и Nayara, были в числе крупнейших покупателей российской нефти в этом году, приобретая ее с очень большой скидкой.

При этом они получают очень большие прибыли, перерабатывая дешёвую российскую нефть и продавая полученные из неё нефтепродукты на экспорт. В том числе покупателям в Европе, которые сейчас бойкотируют импорт энергоносителей из России.

Данные Refinitiv Eikon показали, что Индия купила около 62,5 млн баррелей российской нефти с момента вторжения Москвы в Украину 24 февраля — более чем в три раза больше, чем за тот же период в 2021 году.

Ранее сообщалось, что лидеры США, Японии и Австралии давят на Индию с целью присоединения к антироссийским санкциям.

Но Индия заявила о невмешательстве в войну между Украиной и Россией.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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