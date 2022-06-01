Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала карту российских нефтепроводов, которые не попадают под санкции.

Издание сообщает, что принадлежащий россиянам нефтеперерабатывающий завод в Шведте будет получать нефть минимум до конца 2022 года. А это 12% всей переработки нефти в Германии.

При этом левые фракции немецкого парламента требуют, чтобы исключение для трубопроводной нефти длилось дольше, поскольку иначе пострадает Восточная Германия.

Ранее "Страна" сообщала, что страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против РФ. Он включает частичное эмбарго на покупку российской нефти, отключение российского "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT и запрет еще трех российских государственных вещателей.

После согласования шестого пакета санкций против России в Евросоюзе хотят еще запретить и страхование судов, перевозящих нефть из РФ. По мнению экспертов, принятое эмбарго на нефть само по себе скорее переориентирует, чем сократит поставки российского черного золота, удлинит их путь. Нефтетрейдеры и судовладельцы говорят, что одним из самых серьезных финансовых инструментов, которые ЕС имеет в своем распоряжении для нанесения ущерба российской экономике в этой ситуации, является запрет европейским компаниям страховать танкеры, перевозящие нефть РФ.