После согласования шестого пакета санкций против России в Евросоюзе хотят запретить страхование судов, перевозящих нефть из РФ.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По мнению экспертов, принятое эмбарго на нефть само по себе скорее переориентирует, чем сократит поставки российского черного золота, удлинит их путь. Нефтетрейдеры и судовладельцы говорят, что одним из самых серьезных финансовых инструментов, которые ЕС имеет в своем распоряжении для нанесения ущерба российской экономике в этой ситуации, является запрет европейским компаниям страховать танкеры, перевозящие нефть РФ. Немногие компании готовы перевозить нефть незастрахованными танкерами, а запрет на страхование уже успешно остановил экспорт иранской нефти в рамках усилий по принуждению Тегерана к переговорам по его ядерной программе десять лет назад.

Однако крупные судоходные страны Греция, Кипр и Мальта во время длившихся несколько недель переговоров по поводу предложения о страховании выразили обеспокоенность. Чтобы смягчить их опасения, запрет будет вводиться поэтапно в течение шести месяцев, сообщили люди, знакомые с ходом переговоров.

Как писала "Страна", санкции против России будут действовать очень долго, торговые каналы изменятся на многие годы, если не навсегда. Об этом сообщил итальянский премьер-министр Марио Драги.

Мы также разбирались, почему Европа целый месяц не могла согласовать запрет на поставку нефти из России.