Канада ввела санкции против предполагаемой любовницы Владимира Путина Алины Кабаевой, бывшей гимнастки, а ныне - председательницы совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". Также санкции ввели против еще 21 физлица.

Об этом сообщает правительство Канады.

В обновленном списке числятся дочери основателя Альфа-банка Михаила Фридмана Лариса и Екатерина, семь членов правления ВТБ и трое бывших и один действующий член правления Сбербанка.

Также под ограничения попали "Россельхозбанк", "Инвестторгбанк" и управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.

Отметим, что еще 13 мая против Кабаевой ввела санкции Британия.

Ранее мы писали, что страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против РФ. Он включают в себя частичное эмбарго на покупку российской нефти, отключение российского "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT и запрет еще трех российских государственных вещателей.

Также "Страна" рассказывала, что лидеры США, Японии и Австралии давят на Индию с целью присоединения к антироссийским санкциям.