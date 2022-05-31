Страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против РФ. Он включают в себя частичное эмбарго на покупку российской нефти, отключение российского "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT и запрет еще трех российских государственных вещателей.

Об этом в ночь на 31 сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

"Это сразу охватывает более 2/3 импорта нефти из России, что сокращает огромный источник финансирования для ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", – заявил он.

По его словам, согласованный санкционный пакет включает отключение российского "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT, запрет еще 3 российских государственных вещателей и персональные меры против ответственных за военные преступления в Украине.

Также Мишель заявил, что санкции сразу затронут 75% российского импорта нефти. А к концу года 90% ввозимой в Европу российской нефти будет запрещено.

Напомним, накануне вечером Зеленский упрекнул Евросоюз за отсутствие решения по шестому пакету санкций против России.

Также мы писали, что недавно в Германии заметили, что европейское единство по санкциям против России начинает медленно разрушаться.