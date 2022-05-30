Из новой версии европейского эмбарго против России убрали все санкции против трубопроводной нефти.

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк пишет, что согласно проекту, шестой пакет санкций ЕС против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты - "за временным исключением для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу".

То есть, блокируются по сути лишь морские перевозки.

"В проекте добавляется, что "Европейский совет призывает Совет как можно скорее решить вопрос о временном исключении для сырой нефти, доставляемой по трубопроводу", - пишет Йозвяк.

Reuters также подтверждает, что в итоговом заявлении саммита ЕС по новому пакету санкций против РФ поставки трубопроводной нефти из России не попадут под эмбарго.

Как пишет издание, высокопоставленные дипломаты Европейского Союза сегодня встретятся для "последней отчаянно попытки" договориться о санкциях на импорт российской нефти.

Затем лидеры ЕС встретятся еще раз, "стремясь избежать зрелища разобщенности по поводу реакции блока на войну в Украине".

Ожидается, что лидеры ЕС сегодня заявят о "постоянной поддержке Украины" в свете отражения нападения РФ, и обсудят, как справиться с последствиями конфликта, в частности, с резким скачком цен на энергоносители и надвигающимся кризисом с поставками продовольствия.

Отметим, что если в предыдущем черновике санкций пользоваться трубопроводом "Дружба" позволялось только Венгрии, а в остальные страны экспорт ограничивался, то в новом проекте "труба" вообще выводится из-под санкций - с намерением решить этот вопрос позже.

Напомним, ранее в Украине рассказали о связанном с трубопроводом "Дружба" рычаге влияния на Венгрию.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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