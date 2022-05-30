ЕС скоро примет единогласное решение по шестому пакету санкций против России, прогнозирует госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон. Об этом он сообщил в эфире France 2.

"У нас уже получилось принять решения по пяти пакетам. И, я уверен, что мы придём к единогласному решению очень скоро", - сказал он.



Напомним, накануне сообщалось , что страны ЕС вновь не смогли достичь договоренности по эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета санкций против РФ.

Их снова блокирует Венгрия, а также Кипр, которому не нравится норма о запрете россиянам покупать недвижимость в Евросоюзе.

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Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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