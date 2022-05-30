Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз за то, что шестой пакет санкций против России до сих пор не введен в действие.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении в рамках саммита Европейского совета.

"Россия хочет видеть на таких заседаниях не целостный Европейский совет, не единый ЕС, а 27 отдельных государств, обломков, которые невозможно собрать вместе... Сейчас мы видим одновременно, как российское наступление на Донбассе разрушает наши города, и как европейское единство - желаемое европейское единство - может пошатнуться", - заявил Зеленский в начале обращения.

Он добавил, что с даты одобрения пятого пакета санкций против России прошло уже 52 дня войны.

"Я не обвиняю никого из вас, вина за все происходящее - на РФ, но, думаю, каждому очевидно, что должен быть прогресс в санкциях. Такой прогресс, чтобы Россия начала хотеть мира...

Почему Россия до сих пор может зарабатывать миллиарды евро на своих энергоресурсах? Почему банки государства-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой? Почему на территории ЕС все еще активны российские пропагандистские каналы, информационное оружие РФ?

Почему российские госслужащие, поддерживающие войну и судьи, открыто помогающие репрессиям, до сих пор не под санкциями?... Только благодаря большему единству можно дать ответ на все, что делает Россия против нас – и против вас", – подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что последствия войны уже вышли за пределы европейского континента, отметив, что продовольственные проблемы в мире из-за блокады черноморских портов угрожают новой волной мигрантов, ищущих лучшей жизни в Европе – чего Россия сознательно надеется добиться, а также вспомнив о манипуляциях России на энергетическом рынке для "подогрева" цен, которые начались еще в прошлом году.

"Россия создает условия для того, чтобы европейцы протестовали не против агрессии и агрессора, а собственных государств. Против вас, против своего руководства. И если это ставка России на политический хаос в ваших странах – почему кто-то еще думает, что может защититься наедине?

Европа должна продемонстрировать силу, потому что только силу Россия воспринимает как аргумент. Пора быть не "обломками", а единым целым", - заявил Зеленский, добавив, что внутренние распри только поощряют Кремль давить больше.

Он заявил также о неприемлемости каких-либо компромиссов за счет суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее мы писали, что послы стран-членов Европейского Союза не смогли согласовать шестой пакет санкций для России, который предполагал запрет на российскую нефть.

Также "Страна" сообщала, что министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что европейское единство по санкциям против России "начинает медленно разрушаться".