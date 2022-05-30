Послы стран-членов Европейского Союза не смогли согласовать шестой пакет санкций для России, который предполагал запрет на российскую нефть.

Об этом по окончании заседания Комитета постоянных представителей (COREPER) агентству "Интерфакс-Украина" сообщил информированный источник.

"Согласия на COREPER нет", - сказал он.

Как сообщалось, послы стран ЕС собирались в воскресенье перед специальным саммитом ЕС, который пройдет в Брюсселе 30-31 мая.

Ожидалось, что Венгрия согласится на предложение, которое бы включало запрет на российскую нефть, которая транспортируется морским путем, сохранив поставки нефти, которая транспортируется через трубопровод.

Обсуждение было продолжено в понедельник, однако не увенчалось успехом.

Вместе с тем, в МИД Франции ожидают, что ЕС скоро примет единогласное решение по шестому пакету санкций против РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

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