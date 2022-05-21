Министерство иностранных дел России опубликовало список из 963 американских граждан, которым запрещен въезд в Россию и наложены персональные санкции. Среди них - президент Джо Байден и его сын Хантер.

Также в списке практически полным составом члены Конгресса и Сената. Интересно, что там нет некоторых фамилий сенаторов, которые голосовали против 40-миллиардного пакета помощи Украине.

"Невъездным" стал и глава Пентагона Ллойд Остин.

Также в санкционном списке учредитель ЧВК Blackwater Эрик Принс, уже бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, спикер Госдепа Нед Прайс.

Также Россия сегодня опубликовала аналогичный список по Канаде, куда вошел премьер страны Джастин Трюдо.

Ранее РФ запретила въезд в страну 63 гражданам Японии, включая премьера страны. По словам россиян, это ответ на "беспрецедентную антироссийскую кампанию". Под ограничения попали в том числе премьер-министр Фумио Кисида, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр обороны Нобуо Киси и глава Минюста Ёсихиса Фурукава.

Помимо этого, как пишет Bloomberg, благодаря росту цен на экспортируемые им нефть и газ Кремль смог стабилизировать курс рубля и ограничить влияние санкций на потребителей и военные действия.