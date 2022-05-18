Шестой пакет санкций Евросоюза против России вновь заблокирован.

Об этом сообщил заявил еврокомиссар Паоло Джентилони.

"Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса", - сказал он в эфире канала Rai News 24

Джентилони выразил надежду, что прогресс по достижению соглашения будет достигнут.

Отметим, шестой пакет санкций могут согласовать уже несколько недель из-за позиции Венгрии, которая открывается давать добро на нефтяное эмбарго.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении 9 месяцев.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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