Итак, на саммите Евросоюза, который начался сегодня, скорее всего, не удастся ввести шестой пакет санкций против России.

Главный камень преткновения - нефть и запрет ее импорта в Евросоюз. Уже почти месяц в ЕС не могут прийти к консенсусу по этому вопросу.

И, судя по всему, проблема не только в позиции Венгрии, которая громче всех выступает против эмбарго.

"Страна" разбирались, почему нефтяные санкции против России никак не могут ввести.

Как в ЕС не могут с эмбарго решить

Переговоры об эмбарго российской нефти, которое должны включить в шестой пакет санкций против РФ, продолжаются уже месяц.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала громкое заявление о грядущем отказе от российской нефти. "Сейчас мы предлагаем запретить российскую нефть. Это будет полный запрет на импорт всей российской нефти, морской и трубопроводной, сырой и чистой", - заявила она в Европарламенте, сразу оговорившись, что "это будет нелегко". Оговорка оказалась пророческой.

Впрочем, этот вопрос начали обсуждать еще раньше. Но принялись за него только после второго тура выборов во Франции (24 апреля), чтобы не уменьшать шансы на победу Макрон. Всем было понятно, что ведение эмбарго скорее всего приведет к росту цен на топливо для французов, где сильны традиции мощных протестов именно по этому поводу (движение "желтых жилетов").

Как уже говорилось, сначала в Европе пытались запретить поставки всей нефти - морской и трубопроводный, сырой и очищенной.

Однако против отказа от поставок и РФ взбунтовались Венгрия, Болгария, Словакия и Чехия. Тогда в ЕС решили выйти из положения, предложив этим странам отсрочку.

Пока шли торги по поводу отсрочки, три страны решили ее принять. Единственной страной, продолжавшей блокировать шестой пакет санкций, осталась Венгрия. В Будапеште объясняли это тем, что не смогут гарантировать бесперебойное функционирование экономики без российской нефти.

Позже в Венгрии назвали условие, когда страна поддержит эмбарго - только если оно будет касаться нефти, доставляемой морским путем, а не по трубопроводам.

Здесь стоит уточнить, что в Евросоюзе решения принимаются консенсусом, и без согласия каждой страны санкции ввести нельзя. К слову, в ходе торгов с Венгрией и остальными, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже высказала идею изменить этот принцип и начать принимать решения большинством, а не единогласно.

С нефтью напрямую она это не увязывала, но контекст говорил сам за себя.

Однако данная идея - дело далекой или вообще призрачной перспективы. Тогда как вопрос шестого пакета санкций, широко анонсированного Евросоюзом, нужно было решать как можно скорее. Граничная дата - к саммиту ЕС, который начался сегодня и продлится до завтра, 31 мая.

Впрочем, когда уже стало ясно, что к саммиту решить вопрос не успеют, фон дер Ляйен заявила, что это и не планировалось.

Но все равно ближе к этой дате переговоры ускорились. За день до саммита Еврокомиссия предложила вывести нефтепровод "Дружба" из-под санкций персонально для Будапешта (для остальных доступ к "трубе" закрывался или ограничивался).

Также продлили переходный период для ряда стран. Болгарии предложили отсрочку до июня или декабря 2024 года, для Хорватии - исключение по импорту вакуумного газойля.

То есть в итоге под основной запрет подпадали бы только морские перевозки нефти и топлива из России, да и то с 6-8 месячной отсрочкой.

Но и по этому проекту договориться вчера не удалось. Поэтому сегодня на столе появился новый черновик. По нему трубопроводная нефть, поставляемая в Венгрию, Словакию и Чехию вообще выводится из-под санкций, без ограничения по временным рамкам.

В проекте решения говорится только, что в будущем страны должны будут согласовать условия конкуренции между теми, кто получает более дешевую нефть из России, и государствами, которые от нее откажутся.

Днем стало известно, что переговоры снова закончились провалом. Но, видимо, они состоятся вновь.

Но в любом случае уже понятно, что нефтяные санкции против России, даже если их введут, окажутся совсем не такими, как анонсировалось изначально в Евросоюзе.

Важна ли Европе российская нефть?

Россия является вторым в мире экспортером сырой нефти после Саудовской Аравии.

Больше половины ее экспорта потребляют Евросоюз и Китай. За прошлый год страны Европы купили около 42% добытой в России нефти, Китай - 14%.

Среди стран Европы, которые наиболее зависимы от российского топлива - Литва (83% импорта), Финляндия (80%), Словакия (74%), Польша (58%), Венгрия (43%) , Эстония (34%). Зависимость Германии ниже - только 30%, хотя треть рынка серьезно.

Всего Россия за прошлый год продала нефти на 110 миллиардов долларов, причем эта сумма выросла более чем наполовину после "ковидного" падения спроса годом ранее. Если добавить нефтепродукты, то это будет 180 миллиардов долларов.

Какие перспективы у этого экспорта в 2022 году, который пройдет под знаком санкций?

Пока, несмотря на нефтесанкции отдельных стран вроде США, Британии и Канады, доходы России от продажи нефти продолжают расти. Как сообщил 12 мая Bloomberg, в текущем году Москва зарабатывает на экспорте "черного золота" по 20 миллиардов долларов в месяц. Средний показатель 2021 года - по 9 миллиардов.

Это связано как с общим трендом на подорожание нефти, который начался с 2021 года (пост-ковидное оживление экономики). Так и с войной в Украине, после начала которой российское сырье марки Urals перешагнуло отметку в сто долларов за баррель. Таких цен не было с 2013 года.

А в последние месяцы это, похоже, было связано еще и с угрозами собственно нефтяного эмбарго.

Многие страны той же Европы бросились закупать российскую нефть впрок. Например, Италия, которая в мае, по данным газета The Financial Times, в четыре раза увеличила импорт из России по сравнению с февралем. И сейчас завозит в страну по 450 тысяч баррелей в день.

Италия получает российскую нефть морем и может обогнать Нидерланды, которые по импорту танкерной нефти из РФ первые в Европе.

Подстегивает спрос и третий в мире импортер - Индия, которая за первый месяц войны в Украине купила почти столько же российской нефти, как за весь прошлый год - 14 миллионов баррелей (против 16 миллионов за 2021-й).

Также восстанавливается спрос в Китае. А раз там, да и во всем мире он растет, то и цена тоже. И, отрезая от себя российских поставщиков, Европа создает на своем рынке искусственный дефицит, за покрытие которого придется платить. Причем по более высокой цене - поскольку трубопроводная нефть дешевле танкерной.

И, более того, другие страны (которые не вводят санкций) будут и дальше покупать российскую нефть, но с большой скидкой. А значит их экономики будут более конкурентоспособными, чем европейская.

Только ли Венгрия против эмбарго?

Глядя на пример той же Италии, становится понятно, что эмбарго невыгодно не только Венгрии, а многим более крупным игрокам европейской экономики. К слову, именно итальянцы сегодня - одни из главных лоббистов окончания войны в Украине: им принадлежит проект мирного урегулирования, который направлен Киеву и Москве.

Интересно, что проблематичность отказа от российской нефти проговаривает и сама глава Еврокомисси, которая призывала полностью закрыть импорт из РФ.

Несколько дней назад Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу не выгодно прямо сейчас отказываться от российской нефти. По ее мнению, если Россия не сможет продать свою нефть в ЕС, она может перенаправить ее на мировой рынок и выручить там крупные суммы благодаря поднявшимся ценам.

В таком случае, полный и немедленный отказ Евросоюза от закупок российской нефти может сыграть Москве на руку и принести большие деньги.

"Всегда надо искать правильный баланс с тем, чтобы слишком сильно не навредить нашей экономике, потому что она - наш самый мощный инструмент в противостоянии российской агрессии", - сказала глава Еврокомиссии в интервью американскому телеканалу MSNBC.

После этих слов, сказанных 24 мая - то есть прямо в преддверии провала очередных переговоров по санкциям - становится понятно, что Венгрия далеко не основной противник нефтяного эмбарго. И, возможно, Будапешту доверяют громко заявлять о том, что думает руководство Евросоюза и ведущих стран ЕС.

Таким образом пока главный наполнитель российского бюджета - нефтегазовый сектор - практически не почувствовал санкций. И пока не известно, почувствует ли. Тем более, что через полгода начнутся холода, и спрос на энергоносители вырастет еще больше.

Учитывая влияние всего этого на экономику Европы, становится понятно, почему там все чаще раздаются призывы окончить войну в Украине, договорившись с Россией.

Впрочем, это не исключает того, что нефтяные санкции будут введены. Но пока все указывает на то, что будут они в лучшем случае половинчатыми.