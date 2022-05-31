Польша и несколько других стран обсуждают введение вторичных санкций, исключающих поставки нефти из РФ в третьи государства.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Польша и все больше стран ЕС громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций так, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны за пределами Евросоюза", - пояснил он.

Тем временем Индия наращивает покупку российской нефти, пользуясь большими скидками.

По оценкам американо-британского глобального поставщика данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv, в мае ожидаются поставки в Индию в объеме 3,36 миллионов тонн. При этом поток российской нефти в Индию в апреле вырос до 1,01 миллионов тонн с 430 тысяч тонн в марте.

Нефть марки Urals из России в настоящее время торгуется по цене около $95 за баррель, в то время как нефть марки Brent стоит выше $119 за баррель.

Напомним, глава Европейского Совета Шарль Мишель в ночь на 31 мая заявил, что ЕС согласовал шестой пакет санкций против РФ. Он включает частичное эмбарго на покупку российской нефти, отключение российского "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT и запрет еще трех российских государственных вещателей.

Из-за частичного эмбарго на нефть в рамках шестого пакета санкций Россия может терять около $10 млрд в год.