Европейский Союз не будет обсуждать эмбарго на российский газ в рамках переговоров о следующем пакете санкций против РФ.

Об этом заявил во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер, прибыв во второй день саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.

"Вчера было ясно, и сегодня я снова скажу: газовое эмбарго не будет темой. Олаф Шольц также четко заявил об этом... Газ - это совсем другое, чем нефть, когда речь идет о безопасности поставок. Российскую нефть гораздо проще компенсировать… Газ - это совсем другое, поэтому газовое эмбарго не будет вопросом в следующем пакете санкций", – сказал он.

Мы рассказывали, что некоторые страны и без эмбарго перестают покупать российский газ. Россия уже прекратила поставки газа в Болгарию, Польшу и Финляндию из-за отказа платить за него в рублях. Также в последний день весны отключили от газопоставок Данию и Нидерланды, где отказались платить за газ в валюте РФ.

Напомним, что вчера поздно вечером страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против РФ. Он включают в себя частичное эмбарго на покупку российской нефти, отключение российского "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT и запрет еще трех российских государственных вещателей.

После этого на фоне введения Евросоюзом частичного эмбарго против РФ нефть подорожала до $124 за баррель.