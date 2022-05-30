Российская компания "Газпром" с 31 мая останавливает поставки газа в Нидерланды. Причиной стал отказ крупнейшей газовой компании Нидерландов GasTerra платить России за голубое топливо в рублях.

Об этом сообщается на сайте GasTerra.

"Голландский газовый трейдер GasTerra принял решение не выполнять требования "Газпрома" по односторонним платежам. Эти платежные требования изложены в указе президента России Владимира Путина об оплате поставок российского газа. В ответ на решение GasTerra "Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года", - сказано в сообщении.

В компании напомнили, что в указе от 31 марта Путин заявил, что отныне за российский газ придется платить в рублях. Это означает, что любой желающий покупать газ должен будет открыть как евро, так и рублевый счет в "Газпромбанке" в Москве.

GasTerra не согласилась с платежными требованиями "Газпрома", так как это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому, что "существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемой схемой оплаты".

В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны властей РФ представляют слишком большой риск для компании.

Прекращение поставок со стороны "Газпрома" означает, что с настоящего момента до 1 октября 2022 года, когда заканчивается срок действия контракта, не будет поставлено около 2 млрд кубометров законтрактованного газа. GasTerra предвидела это, покупая газ у других поставщиков.

Как писала "Страна", датская энергетическая компания Дании Orsted тоже приняла решение не оплачивать газ по схеме Путина.

Напомним, Россия уже прекратила поставки газа в Болгарию, Польшу и Финляндию из-за отказа платить за него в рублях.