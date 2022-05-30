Газовая компания Нидерландов Gasterra отказалась платить России за газ в рублях. Поэтому компания ждет от России прекращения поставок.

Соответствующее заявление размещено на сайте компании.

"В ответ на решение GasTerra "Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года", - отмечается в релизе покупателя.

"Это связано с тем, что это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым вариантом оплаты. В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для гронингенской компании", - также говорится в сообщении.

Прекращение поставок означает, что с настоящего момента до 1 октября 2022 года, момента завершения контракта, покупатель не получит примерно 2 млрд куб. м газа. Этот объем, уверенна GasTerra, она сможет безболезненно восполнить у других поставщиков.

Ранее в понедельник датская энергетическая компания Дании Orsted приняла аналогичное решение.

Напомним, что Россия уже прекратила поставки газа в Болгарию, Польшу и Финляндию из-за отказа платить за него в рублях.