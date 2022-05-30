Дания может стать очередной страной, отрезанной от российского газа. Это может произойти после ее отказа платить за него в рублях. Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейшая энергетическая компания Дании Orsted A/S готовится к тому , что "Газпром" отключит один из крупнейших источников топлива в Дании, но при этом она ожидает, что сможет обеспечить альтернативные поставки на европейском оптовом рынке. Крайний срок оплаты - вторник, и компания продолжит платить в евро, говорится в сообщении.

Напомним, из-за несогласия платить в рублях уже прекращены поставки российского газа в Финляндию, Польшу и Болгарию.

Как сообщалось, Politico назвала компании, которые оплачивают газ из России через "Газпромбанк".

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Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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