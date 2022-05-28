"Нафтогазу" поставили задачу выйти на рынок топлива, создав сеть своих АЗС
"Нафтогазу" поставлена задача стать национальным оператором на рынке нефтепродуктов. Это будет сделано, чтобы не допустить дальнейшего повышения цен на топливо.
Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Журналист заметил, что традиционно в условиях кризиса и в условиях войны государство увеличивает свой вес на рынках. "Нафтогазу" уже передали сеть АЗС Glusco и облгазы. Журналист поинтересовался, насколько "Нафоегаз" сможет стать стабилизирующим фактором на этих рынках.
"Действительно, перед "Нафтогазом" поставлена задача стать так называемым национальным оператором. Следует отметить, что идея не в том, что государство хочет монополизировать этот рынок. Но сейчас на рынке должен появиться мощный государственный игрок, к которому было бы полное доверие как со стороны государства, так и со стороны людей – с пониманием, что цены на этих заправках справедливы и честны", - ответил Витренко.
По его словам, существует определенное недоверие к частным крупным сетям АЗС и подозрения в сговоре с целью завышения цен.
"Когда есть государственный игрок с существенной долей рынка – 15-20-30%, то есть не 100%, но и не 1% – тогда больше доверия, что у потребителей есть возможность покупать по справедливой конкурентной цене", - заявил Витренко.
Он резюмировал: "Нафтогаз" должен быть оператором национальной сети АЗС, чтобы не было проблемы высокой цены.
Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз Трейдинг" планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в три раза - до 29 392 гривен за тысячу кубометров.
В "Нафтогазе" заявили, что повышение цен на газ для теплокоммунэнерго не отразится на платежках украинцев.