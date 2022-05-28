"Нафтогазу" поставлена задача стать национальным оператором на рынке нефтепродуктов. Это будет сделано, чтобы не допустить дальнейшего повышения цен на топливо.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Журналист заметил, что традиционно в условиях кризиса и в условиях войны государство увеличивает свой вес на рынках. "Нафтогазу" уже передали сеть АЗС Glusco и облгазы. Журналист поинтересовался, насколько "Нафоегаз" сможет стать стабилизирующим фактором на этих рынках.

"Действительно, перед "Нафтогазом" поставлена ​​задача стать так называемым национальным оператором. Следует отметить, что идея не в том, что государство хочет монополизировать этот рынок. Но сейчас на рынке должен появиться мощный государственный игрок, к которому было бы полное доверие как со стороны государства, так и со стороны людей – с пониманием, что цены на этих заправках справедливы и честны", - ответил Витренко.

По его словам, существует определенное недоверие к частным крупным сетям АЗС и подозрения в сговоре с целью завышения цен.

"Когда есть государственный игрок с существенной долей рынка – 15-20-30%, то есть не 100%, но и не 1% – тогда больше доверия, что у потребителей есть возможность покупать по справедливой конкурентной цене", - заявил Витренко.

Он резюмировал: "Нафтогаз" должен быть оператором национальной сети АЗС, чтобы не было проблемы высокой цены.

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз Трейдинг" планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в три раза - до 29 392 гривен за тысячу кубометров.

В "Нафтогазе" заявили, что повышение цен на газ для теплокоммунэнерго не отразится на платежках украинцев.