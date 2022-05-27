В Украине могут взлететь цены на отопление для населения и бюджетной сферы.

Мы уже писали, что "Нафтогаз Трейдинг" планирует повысить ценники на газ для теплокоммунэнерго в рамках трехлетних договоров более чем втрое - до 29392 тысяч гривен за тысячу кубов (с учетом НДС, тарифа на услуги транспортировки и коэффициента, который применяется при заказе мощности на сутки вперед).

Это подтвердил и нардеп и заместитель главы профильного комитета Рады Алексей Кучеренко.

"Теперь органы местного самоуправления будут вынуждены или повысить тариф (для населения - Ред.) в 2,5 раза, или компенсировать огромные суммы из пустых местных бюджетов", - заявил Кучеренко.

Руководитель КП "Тепловик" (Хмельницкая область) Александр Душенко подсчитал, что, если по действующим тарифам на газ гигакалория для населения стоила этой зимой 2,7 тысячи гривен, то при газе почти в 30 гривен - не меньше 10 тысяч гривен. Гигакалория в среднем уходит на месячный обогрев стандартной двушки.

То есть, если ценники на газ для коммунальщиков все же повысят, украинцам уже с нового отопительного сезона будут приходить космические платежки - по 10 тысяч и даже больше.

"Но тарифы для населения на время военного положения власти заморозили. То есть, получается, всю разницу в стоимости тепла мы или местные бюджеты должны брать на себя, а это в нынешней ситуации просто нереально. Вплоть до того, что отопительного сезона не будет", - говорит нам Душенко.

Разбирались, что будет с отоплением и платежками с осени.

Рост цены для населения и скидка для бюджетников

История с газом для теплокоммунэнерго на самом деле длинная. В прошлом году вопрос газа для коммунальщиков уже был в центре многочисленных скандалов.

Для коммунальщиков пытались запустить рыночные цены на газ, но при этом возникала проблема - нужно было повышать тарифы на отопление для населения, а власти идти на эту непопулярную меру не хотели.

В итоге, после затяжных разбирательств между местными властями и Кабмином был достигнут консенсус. Заключили меморандум, по которому коммунальные предприятия получали газ по льготным ценам (для производства тепла для населения - по 7,42 гривни, для бюджетников - 16,8 гривен за куб), тарифы для населения на местах не меняли, а местные власти возникающую разницу в тарифах для ТКЕ компенсировали из своих бюджетов. Взамен им дали "бонус" в 4% НДФЛ, который и должен был стать тем самым компенсатором по разнице в тарифах.

ТКЕ подписали с "Нафтогаз Трейдинг" трехлетние договора, но ценники на газ и объемы регулируются допсоглашениями, то есть, могут меняться.

"Мы пока не получили дополнительное соглашение, ждем. Оно должно вступить в силу с 1 июня, и, в зависимости от того, какие там будут цены на газ, мы будем выходить с предложениями по формированию тарифов на отопление", - говорит Душенко.

Впрочем, предварительно ценники, которые выставят коммунальщикам, уже стали известны.

Сегодня "Украинськи новини", ссылаясь на источник на рынке газа, сообщили о проекте решения по новым цена на газ для теплокоммунэнерго.

"Нефтегаз Трейдинг" рассмотрела обращение Министерства энергетики относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на отопительный сезон 2022-2023 годов.

Согласно документу, по условиям трехлетних договоров для предприятий ТКЭ устанавливаются следующие цены:

Объем 1 (для нужд населения) на период с 1 июня 2022 по 31 мая 2023 года (с фиксированным объемом) - 24 356,38 гривни без НДС за 1 тыс. куб. м, при этом цена с учетом тарифа на услуги транспортировки и коэффициента, который применяется при заказе мощности на сутки вперед составит 29 391,55 гривни/тыс. куб. м с НДС; Сейчас тариф для населения - 7,42 тысяч гривен за тысячу кубов, то есть, предлагается рост больше, чем втрое.

(для нужд населения) на период с 1 июня 2022 по 31 мая 2023 года (с фиксированным объемом) - 24 356,38 гривни без НДС за 1 тыс. куб. м, при этом цена с учетом тарифа на услуги транспортировки и коэффициента, который применяется при заказе мощности на сутки вперед составит 29 391,55 гривни/тыс. куб. м с НДС; Сейчас тариф для населения - 7,42 тысяч гривен за тысячу кубов, то есть, предлагается рост больше, чем втрое. Объем два (все другие потребители, кроме бюджетников и населения, а также дополнительные объемы, которые закупают ТКЕ, если не хватает квот для производства тепла для населения и бюджетников) на июнь 2022 года (без фиксированного объема) - 24 434,67 гривни без НДС за тыс. куб. м, при этом цена с учетом тарифа на услуги транспортировки и коэффициента, который применяется при заказе мощности на сутки вперед составит 29 485,5 гривни/тыс. куб. м с НДС;

(все другие потребители, кроме бюджетников и населения, а также дополнительные объемы, которые закупают ТКЕ, если не хватает квот для производства тепла для населения и бюджетников) на июнь 2022 года (без фиксированного объема) - 24 434,67 гривни без НДС за тыс. куб. м, при этом цена с учетом тарифа на услуги транспортировки и коэффициента, который применяется при заказе мощности на сутки вперед составит 29 485,5 гривни/тыс. куб. м с НДС; Объем три (для бюджетников) на период с 1 июня 2022 по 31 декабря 2022 года (с фиксированным объемом) - 13 658,42 гривни без НДС за тыс. куб. м, при этом цена с учетом тарифа на услуги транспортировки и коэффициента, который применяется при заказе мощности на сутки вперед составит 16 554 гривни/тыс. куб. м с НДС. На газ для производства отопления для бюджетников действующий тариф 16,8 гривен. То есть, новый ценник будет даже ниже нынешнего.

Но эти цены еще нужно согласовать с Кабмином, и только после этого они будут направлены контрагентам. По данным Алексей Кучеренко, правительство может рассмотреть вопрос газа для коммунальщиков уже сегодня.

Отметим, что это уже вторая попытка "Нафтогаза" за последние два месяца повысить ценник для коммунальщиков. Первоначально в компании предлагали тариф в 19 тысяч гривен за тысячу кубов. Но тогда Кабмин его не согласовал, более того, власти заморозили тарифы на полгода.

Но в этот раз время поджимает - коммунальщики планируют составлять смету по следующему отопительному сезону, поэтому им важно знать, почем будут брать газ. Поэтому вопрос цены должен решиться до конца мая.

Представители теплокоммунэнерго до последнего не верят, что озвученные цены на газ утвердят.

"Это безумие, непонятно, как с такими тарифами можно входить в новый отопительный сезон", - говорит Душенко.

10 тысяч в месяц за отопление

По новым тарифам - масса вопросов как у коммунальщиков, так и у экспертного сообщества.

"Первый - почему вдруг решили перевернуть "пирамиду". Газ для нужд населения предлагается сделать гораздо дороже, чем для бюджетников и по сути на одном уровне с газом для производства отопления для "других потребителей", то есть, предприятий и юрлиц", - удивляется Душенко.

Впрочем, это можно пояснить тем, что платежки школам, детсадам и учреждениям социальной сферы оплачиваются из местных бюджетов, а они сейчас и так пустые. Платить больше на местах просто не смогут.

По отоплению для населения - отдельный вопрос.

С одной стороны, власти заморозили коммунальные тарифы (в том числе, на отопление). С другой, тарифная тема - прерогатива исключительно местных властей. Кабмин может только рекомендовать не повышать тарифы, но окончательное решение в любом случае примут на местах, - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

По словам Александра Душенко, им уже поступила рекомендация Кабмина не повышать тарифы. Но при этом, непонятно, как их можно держать, если повысят ценники на газ.

"Даже при цене газа в 7,42 гривни за куб тариф на отопление, который не повышался с 2018 года, был убыточным для нашего коммунального предприятия. Согласно меморандуму, местные власти должны были погашать нам разницу в тарифах. Но на самом деле с начала войны платить перестали. Можно сказать, что меморандум сейчас не работает. Долг местного бюджета перед нашим КП 0 порядка 20 млн гривен, это 25% нашего годового оборота.

Теперь давайте представим, что газ для отопления для населения мы будем получать уже почти по 30 гривен за куб. Получается, что нужно или увеличить стоимость гигакалории с 2,7 тысяч до 10 тысяч, или получать миллионные компенсации из местного бюджета, в котором нет денег. Если тариф на отопление для людей останется в нынешних рамках, а компенсаций из бюджета не будет, предприятие попросту вгонят в огромные долги. "Нафтогаз" и так списывает с наших банковских счетов все средства в счет долга за газ, даже зарплаты мы погашаем только потому, что подали в суд и нам позволили "разморозить" счета для зарплатных платежей. Но не ведется подготовка к следующему отопительному сезону, ремонт сетей и др. В свете того, что в парламенте есть законопроект, в котором прописано, что в случае 2-месячной задолженности перед НАКом тот может получать активы ТКЕ, идея с новыми ценами на газ выглядит как многоходовка по монополизации НАКом рынка", - отмечает Душенко.

По подсчетам Алексея Кучеренко, органы местного самоуправления будут вынуждены или повысить тариф в 2,5 раза, или компенсировать огромные суммы из пустых местных бюджетов.

То есть, если этой зимой за отопление среднестатистической двушки нужно было платить от 2,5 тысяч гривен, то при новых ценниках на газ счета вырастут до 6,3-10 тысяч в месяц - в зависимости от города и формулы подсчета (в нее включают затраты коммунальщиков, а они везде разные).

"Такие платежки для украинцев попросту неподъемные - в стране война, люди теряют работу и зарплату, растут цены буквально на все. С чего платить?", - отмечает Попенко. "Уже сейчас оплата за коммуналку резко упала. Мы собираем, в лучшем случае, 60%", - отмечает Душенко.

"По восточным областям цифры еще ниже. Скажем, по Харькову уровень расчетов за ЖКХ всего 11%", - добавил Попенко.

"Откуда такие ценники"

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук удивляется откуда такие цены на газ, как предлагает НАК.

"В Минэнерго утверждают, что Украине хватит газа внутренней добычи, что вполне реально, учитывая спад потребления с начала войны. Но стоимость газа внутренней добычи намного ниже 29 тысяч гривен, которые хочет получить "Нафтогаз" (по оценочным данным, украинский газ стоит до 5 000 гривен за тысячу кубов). То есть, получается, цифра явно завышена", - говорит Корольчук.

"Не исключено, что НАК предоставит свои расчеты по балансу, и окажется, что таки нужен импортный газ. И, якобы, чтобы не повышать ценники для населения, нужно компенсировать стоимость этого газа из бюджета. "Намек" уже был, недавно на профильном комитете Рады всплыла некая презентация, из которой следовало, что "Нафтогазу" не хватает на закачку газа 190 млрд. Но тогда глава НАКа Юрий Витренко открестился от данного документа", - рассказал нам Душенко, присутствовавший на заседании профильного комитета.

То есть, по версии участников рынка, сейчас "Нафтогаз" рисует заоблачные ценники, пытаясь выбить деньги из бюджета.

Есть и еще одна версия - планы НАКа по монополизации рынка.

"На самом деле, "Нафтогаз" без транзита - это "пустышка", ему не на чем будет зарабатывать. Поэтому еще до войны компания начала осваивать денежные направления, в том числе, розничные поставки газа населению. Следующий этап - закрепление на рынке распределения газа, производства и поставок тепла. С точки зрения бизнеса - все правильно. Просто непонятно, почему НАК решил продолжать реализацию своих планов именно сейчас, когда в стране война", - удивляется Корольчук.

То есть смысл этой версии в том, что Нафтогаз решил обанкротить предприятия теплокоммунэнерго - задрав им цену, при том, что Кабмин запретит повышать тарифы для населения.

В таких условиях НАК становится главной и единственной компанией-поставщик услуг на этом огромном рынке.

Впрочем, для старта реализации этой темы новые тарифы "Нафтогаза" еще должен утвердить Кабмин.