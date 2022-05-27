В "Нафтогазе" прокомментировали решению поднять в три раза цены для предприятий теплокоммунэнерго. В компании уверяют, что тарифы на газ и тепло для населения не будут повышаться, так разница в тарифах будет компенсироваться "международной финпомощью".

Об этом говорится в заявлении "Нафтогаза", обнародованном на сайте в пятницу, 27 мая.

"Нафтогаз Трейдинг" действительно установил новые цены на природный газ. Но на платежках украинцев это не отразится. Законопроект, который был принят правительством, предусматривает, что часть международной финпомощи для Украины будет использована для сдерживания тарифов. Этими средствами компенсируют разницу между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для теплокоммунэнерго, и это позволит ТКЭ рассчитываться по новым ценам и погасить долги", - заявили в компании.

"Теперь дело за малым - чтобы международной финпомощи оказалось достаточно, чтоб погасить разницу между новыми тарифами для теплокоммунэнерго и старыми тарифами для населения", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Нафтогаз Трейдинг" планирует повысить ценники на газ для теплокоммунэнерго в рамках трехлетних договоров более чем втрое - до 29 392 тысяч гривен за тысячу кубов.

Вместе с тем, сообщалось, что в Минэнерго заявили о намерениях Украины снизить потребление газа до уровня собственной добычи.