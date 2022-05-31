Нефть продолжает дорожать на фоне введения эмбарго Евросоюза против России. Об этом свидетельствуют данные мирового трейдинга.

Согласно данным торгов, стоимость нефти марки Brent превысила $124 за баррель впервые с 9 марта.

К слову, на Западе такую отметку не считают предельной. Еще в пятницу СМИ со ссылкой на Bank of America Global Research сообщали, что в случае резкого сокращения экспорта российской нефти, Brent может вырасти выше 150 долларов за баррель.

И это при том, что новые санкции Европейского союза против поставок нефти из Российской Федерации коснутся лишь танкерной нефти, которая идет морем из России, а трубопроводную ждет "временное исключение".

Напомним, что вчера поздно вечером страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против РФ. Он включают в себя частичное эмбарго на покупку российской нефти, отключение российского "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT и запрет еще трех российских государственных вещателей.

"Страна" разбиралась, почему Европа месяц не могла согласовать запрет на поставку нефти из России.