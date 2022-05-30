Сербия согласовала с президентом РФ Владимиром Путиным новый трехлетний контракт на поставку газа. Предыдущий истекал на днях, 31 мая.

Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает Reuters.

"О цене сейчас говорить не могу, все детали будут согласованы с Газпромом", – сказал Вучич.

Во время телефонного разговора Вучич и Путин договорились, что цена на газ будет связана с ценой на нефть.

Также они обсуждали расширение газовых хранилищ в Сербии.

Напомним, что в ноябре 2021 года Вучич договорился с Путиным, что цена российского газа для Сербии на полгода сохранялась на прежнем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров. Глава газовой госкомпании Сербии тогда скакал от радости.

Ранее Вучич назвал любые санкции бессмысленными и аморальными, поэтому Сербия не присоединилась к ограничениям ЕС против РФ.

Также Евросоюз исключил Сербию из списка стран, которым запрещено покупать нефть РФ.

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