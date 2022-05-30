Нефть марки Brent уже перешла отметку в $120 за баррель в ожидании введения эмбарго на российские ресурсы.

На западе такую отметку не считают предельной. Еще в пятницу СМИ со ссылкой на Bank of America Global Research сообщали, что в случае резкого сокращения экспорта российской нефти, Brent может вырасти выше 150 долларов за баррель.

"Мы полагаем, что резкое сокращение экспорта российской нефти может подтолкнуть Brent значительно выше $150 за баррель", - говорится в исследовании банка.

Напомним, сегодня с утра стало известно, что из новой версии европейского эмбарго против России убрали все санкции против трубопроводной нефти. То есть, блокируются по сути лишь морские перевозки.

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Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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