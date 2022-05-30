Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал президента Беларуси Александра Лукашенко соучастником агрессии РФ против Украины

Об этом Блинкен написал в Twitter, в посте-поздравлении с Днем солидарности с Беларусью.

"В этот День солидарности с Беларусью мы помним о страданиях, вызванных подавлением прав человека режимом Лукашенко, пренебрежением международными нормами и соучастием в войне России против Украины. Мы с белорусским народом сегодня и ежедневно", – написал Блинкен.

Напомним, лидеры G7 по итогам виртуальной встречи в начале мая заявили, что Александр Лукашенко будет нести ответственность за войну в Украине.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях вчерашнего дня.

Мы подвели итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.