Новые санкции Европейского Союза введут запрет на закупки танкерной нефти из России, трубопроводная, как сообщалось ранее, ими не затрагивается.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, для трубопроводной нефти сделали "временное исключение". Насколько временное - неизвестно. Но в предыдущих черновиках проекта сроки не назывались. То есть, до принятия нового решения ЕС.

Также пока неизвестно, будет ли отсрочка по морским перевозкам нефти. Ранее говорилось, что эмбарго на танкеры заработает через 6-8 месяцев.

Напомним, глава Европейского Совета Шарль Мишель в ночь на 31 мая заявил, что ЕС согласовал шестой пакет санкций. Он включают в себя частичное эмбарго на покупку российской нефти, отключение российского "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT и запрет еще трех российских государственных вещателей.

Также мы писали о том, что ранее на фоне ожиданий эмбарго на нефть РФ стоимость марки Brent превысила $120/баррель.

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