Евросоюз не может помешать России продавать нефть третьим странам, но надеется, что для поиска новых клиентов Москва должна будет продавать ее со скидкой.

Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель по прибытии на саммит Евросоюза.

Он также заявил, что конфликт в Украине доказал Европейскому союзу, что мягкой силы недостаточно, и поэтому Евросоюз должен стать военной силой.

Также в этом выступлении Боррель допустил введение санкций Евросоюза против российского патриарха РПЦ Кирилла.

Напомним, что вчера поздно вечером страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против Российской Федерации. Он включают в себя частичное эмбарго на покупку российской нефти, отключение российского "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT и запрет еще трех российских государственных вещателей.

После этого на фоне введения Евросоюзом частичного эмбарго против РФ нефть подорожала до $124 за баррель.

"Страна" разбиралась, почему Европа месяц не могла согласовать запрет на поставку нефти из России.