Островное государство в Индийском океане Шри-Ланка начало получать российскую сырую нефть, которую будет использовать для производства топлива. Обанкротившаяся страна сталкивается с катастрофической нехваткой всего, от бензина до дизельного топлива.

Об этом пишет Bloomberg.

Российский сорт нефти Siberian Light будет перерабатываться на нефтеперерабатывающем заводе Ceylon Petroleum Corp. в Сапугасканде, сказал в телефонном интервью агентству председатель правления Сумит Виджесингхе. Единственный нефтеперерабатывающий завод страны получает первую порцию сырой нефти 28 мая, что позволит перезапустить его впервые более чем за два месяца.

По данным Bloomberg, пока неизвестно, как именно Шри-Ланка намерена оплачивать поставки российского сырья.

Напомним, в Шри-Ланке углубляется экономический и политический кризис. 12 апреля там был объявлен дефолт по внешним долгам, а выплаты по всем внешним обязательствам остановлены. Одной из причин на острове назвали влияние на экономику войны в Украине.

Шри-Ланка, с населением в 22 миллиона человек, переживает наихудший кризис с 1948 года. Из-за пандемии государство осталось без туристов, это привело к остановке притока иностранной валюты, которыми Шри-Ланка расплачивалась за импорт. Внешний долг Шри-Ланки - $35 млрд, инфляция в марте составила 17%.

Ранее мы писали, что Шри-Ланку охватил небывалый всплеск насилия на фоне углубляющегося экономического кризиса и отставки премьер-министра Махинды Раджапаксы вместе со всем его правительством.