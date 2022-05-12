Шри-Ланку охватил небывалый всплеск насилия на фоне углубляющегося экономического кризиса и отставки премьер-министра Махинды Раджапаксы вместе со всем его правительством. Есть погибшие.

В сети публикуют видео уличных столкновений.

После того как стало известно об отставке Раджапаксы, тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие, однако очень скоро празднования переросли в насилие.

Участники протестов стали нападать на чиновников, жечь дома, магазины, здания компаний, принадлежащих членам правящей партии или их близким. А иногда и просто нападать на людей, которые им показались "богатыми".

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сегодня в Twitter пообещал принять все необходимые меры, чтобы не допустить в стране анархии.

Напомним, островное государство в Индийском океане Шри-Ланка объявило дефолт по внешним долгам, выплаты по всем внешним обязательствам остановлены. Одной из причин там назвали влияние на экономику войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.