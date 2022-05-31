Из-за частичного эмбарго на российскую нефть, которое согласовал ЕС в рамках шестого пакета санкций против РФ, Россия может терять около $10 млрд в год.

Об этом сообщает Bloomberg.

По прогнозам агентства, РФ будет вынуждена продавать свою нефть со скидкой в ​​Азию, где она уже переходит из рук в руки примерно на 34 доллара за баррель дешевле, чем цена фьючерсов на нефть марки Brent.

Прекращение поставок по трубопроводу через северную ветку нефтепровода "Дружба" в Польшу и Германию сократило бы доходы РФ еще на 12 миллиардов долларов, исходя из объемов 2021 года и средней цены на нефть марки Urals в этом году, составляющей 85 долларов за баррель. При этом Россия продолжила бы зарабатывать около 6 миллиардов долларов на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки "Дружбы".

Напомним, новые санкции ЕС введут запрет на закупки танкерной нефти из РФ, а не трубопроводной.

Также мы писали, что на фоне введения Евросоюзом частичного эмбарго против РФ нефть подорожала до $124 за баррель.

Кроме того, сообщалось, что в Венгрии сообщили, что эмбарго на нефть из РФ их не коснется, а в Болгарии - об отсрочке до конца 2024 года.