Стало известно, что две страны - Болгария и Венгрия - не подключились к нефтяному эмбарго, введенному ЕС против России.

Болгария получила отсрочку на введение эмбарго на закупку российской нефти до конца 2024 года, заявил премьер-министр страны Кирил Петков. Об этом сообщает во вторник, 31 мая The Sofia Globe.

"Вчера был согласован текст. Реальные договоренности поступят через два дня, в них по Болгарии будет отдельный пункт со специальным отступлением (относительно отсрочки на введение эмбарго на российскую нефть) до конца 2024 года", - сказал Петков.

"Это поможет подготовить нашу перерабатывающую промышленность для работы на другой нефти", - добавил премьер.

Венгрия же, судя по словам премьер-министра страны Виктора Орбана, не будет вводить ограничение на покупку российской нефти в обозримом будущем.

"Достигнуто соглашение. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго!" - написал Орбан на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Orban Victor

Напомним, что вчера поздно вечером страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против Российской Федерации. Он включают в себя частичное эмбарго на покупку российской нефти, отключение российского "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT и запрет еще трех российских государственных вещателей.

После этого на фоне введения Евросоюзом частичного эмбарго против РФ нефть подорожала до $124 за баррель.