Запрет на импорт сырой нефти из РФ в ЕС начнёт действовать через полгода после введения санкций в силу, запрет на нефтепродукты, зависимость Европы от которых, в частности, по поставкам дизеля из РФ, особенно велика - через 8 месяцев.

Об этом сообщили на очередном заседании Еврокомиссии во вторник, 31 мая.

"Не быстро они в силу вступят. Не исключено, что Европа надеется, что за 6-8 месяцев война закончится и эмбарго вообще вводить не придётся.

При этом на поставки нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию санкции не распространяются, как сообщал ранее Орбан, - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ЕС согласовал санкции на частичный запрет нефти из РФ. Ранее Bloomberg сообщалось, что новые санкции ЕС введут запрет на закупки танкерной нефти.

Также, по данным агентства, Россия может терять около $10 млрд в год.

Вместе с тем, на фоне введения Евросоюзом частичного эмбарго против РФ нефть подорожала до $124 за баррель. При этом Россия продолжила бы зарабатывать около 6 миллиардов долларов на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки "Дружбы".