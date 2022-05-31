Санкции против России будут действовать очень долго, торговые каналы изменятся на многие годы, если не навсегда.

Об этом сообщил итальянский премьер-министр Марио Драги.

"Давайте не будем ошибаться: эти санкции будут действовать очень, очень, очень долго. Так что все торговые линии будут изменены, на много лет, если не навсегда", - сказал он на пресс-конференции по окончании внеочередного заседания Европейского совета в Брюсселе.

Напомним, вчера поздно вечером страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против РФ. Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель. Пакет включает частичное эмбарго на покупку российской нефти, отключение российского "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT и запрет еще трех российских государственных вещателей.

"Страна" разбиралась, почему Европа целый месяц не могла согласовать запрет на поставку нефти из России.