Верховная Рада обратилась к СНБО с просьбой ввести санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла, митрополита Волоколамского Илариона (главы отдела внешних церковных связей РПЦ), митрополита Тихона (Шевкунова), которого СМИ называют личным духовником Владимира Путина, а также против протоиерея Николая Балашова (заместителя Илариона).

Соответствующий проект постановления публикует нардеп Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Позже он уточнил, что Рада проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла и вышеупомянутых деятелей РПЦ сроком на десять лет.

Напомним, ранее УПЦ объявила о своей самостоятельности и осудила позицию патриарха Кирилла по войне в Украине.

В свою очередь, первый заместитель председателя Синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков обвинил Украинскую православную церковь в "расколе по инициативе США".

Кроме того, как сообщалось, патриарх Кирилл с пониманием отнесся к решению собора УПЦ о полной самостоятельности.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что значат решения собора УПЦ о полной самостоятельности церкви.