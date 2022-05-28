В РПЦ обвинили Украинскую православную церковь в "расколе по инициативе США" после вчерашнего решения УПЦ о самостоятельности.

Об этом заявил первый заместитель председателя Синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

Он заявил, что вчерашним решением собор УПЦ уводит Украинскую православную церковь "в раскол", а "процесс отделения от Русской православной церкви инициирован Госдепартаментом США".

В тоже время, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион озвучил намного более примирительную позицию.

"Вчерашними решениями Украинская православная церковь ещё раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой, что её законный центр находится не в Москве, а в Киеве, она не зависит от Москвы ни административно, ни финансово, ни в каких-либо ещё отношениях. Единство между Русской православной церковью и Украинской церковью сохраняется, и мы будем и дальше продолжать укреплять единство, мы будем и дальше продолжать молиться о нашей единой Святой православной церкви", - заявил Иларион.

Отметим, что первая реакция РПЦ была более осторожная и не резкая. Ее озвучил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда.

Также УПЦ на вчерашнем Соборе призвали ПЦУ к диалогу, но в ПЦУ ответили, что не готовы к диалогу с УПЦ на выдвинутых ее Собором условиях.

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