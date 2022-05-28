Появилась первая реакция Русской православной церкви на решение собора Украинской православной церкви о полной самостоятельности и независимости, а также об осуждении патриарха Кирилла.

Реакция пока осторожная и не резкая.

"Поскольку в адрес Русской Православной Церкви не поступало обращений от Украинской Православной Церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета.

Мы молимся о сохранении единства Русской Православной Церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития.

Украинская Православная Церковь находится в очень тяжелом положении и испытывает давление с различных сторон: со стороны властей, раскольников, националистически настроенных представителей определенной части общественности, со стороны средств массовой информации.

В ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской Православной Церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской Православной Церкви", - заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда.

Напомним, митрополит Климент подтвердил решение Собора УПЦ о полной самостоятельности и независимости.

Ранее мы писали, что Православная церковь Украины не согласна на диалог с Украинской православной церковью на условиях, которые сегодня выдвинул Собор УПЦ.

Также "Страна" сообщала, что Священный синод Украинской православной церкви призвал президента Владимира Зеленского "остановить религиозную вражду в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении УПЦ".