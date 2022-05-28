Появилась первая реакция РПЦ на решение Собора УПЦ о самостоятельности и осуждении патриарха Кирилла
Появилась первая реакция Русской православной церкви на решение собора Украинской православной церкви о полной самостоятельности и независимости, а также об осуждении патриарха Кирилла.
Реакция пока осторожная и не резкая.
"Поскольку в адрес Русской Православной Церкви не поступало обращений от Украинской Православной Церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета.
Мы молимся о сохранении единства Русской Православной Церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития.
Украинская Православная Церковь находится в очень тяжелом положении и испытывает давление с различных сторон: со стороны властей, раскольников, националистически настроенных представителей определенной части общественности, со стороны средств массовой информации.
В ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской Православной Церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской Православной Церкви", - заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда.
Напомним, митрополит Климент подтвердил решение Собора УПЦ о полной самостоятельности и независимости.
Ранее мы писали, что Православная церковь Украины не согласна на диалог с Украинской православной церковью на условиях, которые сегодня выдвинул Собор УПЦ.
Также "Страна" сообщала, что Священный синод Украинской православной церкви призвал президента Владимира Зеленского "остановить религиозную вражду в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении УПЦ".