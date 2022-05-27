Православная церковь Украины не согласна на диалог с Украинской православной церковью на условиях, которые сегодня выдвинул Собор УПЦ.

Об этом заявил представитель ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook.

В целом он раскритиковал решения Собора УПЦ.

"Слова о "независимости и самостоятельности" – изобретение еще 1990 года для прикрытия зависимости и несамостоятельности. Есть автокефалия и автономия. Собор НИ СЛОВА не сказал об автокефалии – даже о теоретическом желании ее достижения", - написал предствитель ПЦУ.

Напомним, Собор Украинской православной церкви осудил позицию главы РПЦ патриарха Кирилла по войне в Украине и принял решение о полной самостоятельности УПЦ.

В частности, были внесены изменения в Устав, свидетельствующие о "полной самостоятельности и независимости УПЦ".

Решение Собора УПЦ о полной самостоятельности и независимости подтвердил митрополит Климент.

Ранее мы писали, что Синод УПЦ призвал президента Украины Владимира Зеленского остановить давление на Церковь.

Также "Страна" рассказывала, что в конце марта в Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества.