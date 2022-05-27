Собор Украинской православной церкви осудил позицию главы РПЦ патриарха Кирилла по войне в Украине и принял решение о полной самостоятельности УПЦ.

Также собор обратился к ПЦУ с предложением о возобновлении диалога для преодоления раскола украинского православия.

"Собор осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убивай!" и выражает соболезнование всем, кто пострадал в войне. Собор обращается к властям Украины и властям РФ с просьбой продолжать переговорный процесс и поиска сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие. Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости УПЦ", - говорится в сообщении.

Ранее Синод УПЦ призвал Зеленского остановить давление на Церковь.

Тем временем глава ПЦУ Епифаний попросил правительство передать ПЦУ один из храмов Киево-Печерской лавры, которая используется УПЦ.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.