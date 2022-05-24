Глава Православной церкви Украины Епифаний будет просить у правительства передать в пользование ПЦУ один из храмов Киево-Печерской лавры и отдельные ее помещения для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности.

Об этом говорится на сайте Православной церкви Украины по итогам заседания Синода.

Просьба объясняется целью "преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям московского патриархата".

Для передачи недвижимости будет создана религиозная организация "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь)" Православной Церкви Украины. На заседании синода утвердили его устав и подчинили Епифанию.

"Похоже, назревает серьёзный религиозный конфликт. Ведь сейчас Киево-Печерская лавра находится в пользовании Украинской православной церкви", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее Украинская православная церковь назвала "преступными и заведомо незаконными" решения местных властей ряда городов о прекращении деятельности Церкви.

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Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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