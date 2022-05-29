Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые после решения собора Украинской православной церкви о самостоятельности и независимости прокомментировал ситуацию в Украине. По сути действия УПЦ он одобрил. Об этом он сказал на проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье, 29 мая, передают российские СМИ.

"Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь. Мы с пониманием относимся к тому, что Блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа", - заявил Патриарх.

Также заявил о попытках разделить православных Украины и России.

"Мы сегодня не можем не скорбеть о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пролегла пропасть. Глубоко убежден в том, что, поелику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет", - сказал Кирилл.

"Страна" рассказывала, что первый заместитель председателя Синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков обвинил Украинскую православную церковь в "расколе по инициативе США".

Подробно о ситуации после решений собора УПЦ мы писали здесь.