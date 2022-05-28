Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви публично выступили против вчерашних решений Собора УПЦ о самостоятельности церкви и заявили, что "остаются под омофором" патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Также представители Крымской епархии заявили, что проголосовали против принятия поправок в Устав об управлении УПЦ.

"Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь обратил внимание членов Собора на то, что нынешний канонический статус Украинской Православной Церкви, как самоуправляемой части Русской Православной Церкви является оптимальным", - говорится в заявлении епархии.

Напомним, в ПЦУ не готовы к диалогу с УПЦ на выдвинутых ее Собором условиях.

Ранее мы писали, что первая реакция РПЦ была осторожная и не резкая. Ее озвучил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда.

Однако позже первый заместитель председателя Синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что вчерашним решением собор УПЦ уводит Украинскую православную церковь "в раскол", а "процесс отделения от Русской православной церкви инициирован Госдепартаментом США".