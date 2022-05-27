Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Митрополит Кли́мент в комментарии "Стране" подтвердил, что сегодня, 27 мая, Собор Украинской православной церкви осудил позицию главы РПЦ патриарха Кирилла по войне в Украине и принял решение о полной самостоятельности и независимости УПЦ.

"В своём заявлении Собор Украинской православной церкви подчеркнул полное не восприятие позиции патриарха Кирилла по военным действия на территории Украины. Также Собор подчеркнул, что те документы, которые определяют работу УПЦ от 1998 года, дают право Украинской православной церкви быть независимой и самостоятельной в своём управлении. Это ещё раз было подчёркнуто и внесены необходимы изменения в статут УПЦ",- заявил Митрополит Климент.

Собор Украинской православной церкви осудил позицию главы РПЦ патриарха Кирилла по войне в Украине и принял решение о полной самостоятельности УПЦ.

В частности, были внесены изменения в Устав, свидетельствующие о "полной самостоятельности и независимости УПЦ".

Также Собор обратился к ПЦУ с предложением о возобновлении диалога для преодоления раскола украинского православия.

Напомним, что представитель ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что Православная церковь Украины не согласна на диалог с Украинской православной церковью на условиях, которые сегодня выдвинул Собор УПЦ.

Ранее мы писали, что Священный синод Украинской православной церкви призвал президента Владимира Зеленского "остановить религиозную вражду в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении УПЦ".

Также "Страна" сообщала, что в Верховной Раде хотят запретить деятельность УПЦ и изъять всё её имущество.