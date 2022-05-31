Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что процесс одобрения шестого санкционного пакета против России завершится в среду или четверг.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Юридический текст был представлен, и процедура утверждения начинается завтра. Текст будет разослан завтра и утвержден завтра вечером или послезавтра. Это вопрос часов", - сказал Мишель.

Ранее сегодня лидеры ЕС на саммите приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

Шестой пакет санкций будет включать запрет на импорт нефти из РФ с временным исключением для трубопроводных поставок.

При том запрет Евросоюза на импорт российской нефти РФ вступит в силу через полгода после введения санкций.

Также в ЕС предлагают ввести вторичные санкции против России и запретить ей поставки нефти в третьи страны.

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Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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