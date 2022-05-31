В Евросовете прогнозируют, что одобрят нефтяные санкции против России в ближайшие дни
Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что процесс одобрения шестого санкционного пакета против России завершится в среду или четверг.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
"Юридический текст был представлен, и процедура утверждения начинается завтра. Текст будет разослан завтра и утвержден завтра вечером или послезавтра. Это вопрос часов", - сказал Мишель.
Ранее сегодня лидеры ЕС на саммите приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.
Шестой пакет санкций будет включать запрет на импорт нефти из РФ с временным исключением для трубопроводных поставок.
При том запрет Евросоюза на импорт российской нефти РФ вступит в силу через полгода после введения санкций.
Также в ЕС предлагают ввести вторичные санкции против России и запретить ей поставки нефти в третьи страны.
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